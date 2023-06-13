الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "محمد شياع السوداني"، رئيس وزراء العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.