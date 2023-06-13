ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "لقد عقدت أيضا عدة اجتماعات حول أنشطتنا الدولية.

ومن المقرر أن يكون اجتماع هذا الأسبوع، كما هو الحال دائما، مفيدا للغاية. أولا، نعد دعما جديدا للأسلحة من شركائنا لمحاربينا. ثانيا، نستعد لإشراك المزيد من الجهات الفاعلة العالمية في تنفيذ معادلة السلام. ثالثا، نعمل على جعل قمة فيلنيوس ذات مغزى حقيقي".

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا يومي 11 و 12 يوليو المقبل.