أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن دعم عسكرى جديد من الشركاء الدوليين للجنود الأوكرانيين فى ظل حربهما المستمر ضد روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "لقد عقدت أيضا عدة اجتماعات حول أنشطتنا الدولية.
ومن المقرر أن يكون اجتماع هذا الأسبوع، كما هو الحال دائما، مفيدا للغاية. أولا، نعد دعما جديدا للأسلحة من شركائنا لمحاربينا. ثانيا، نستعد لإشراك المزيد من الجهات الفاعلة العالمية في تنفيذ معادلة السلام. ثالثا، نعمل على جعل قمة فيلنيوس ذات مغزى حقيقي".
ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا يومي 11 و 12 يوليو المقبل.
من جهة اخرى أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الاوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الروسية استخدمت صواريخ كروز Kh-101/555 في هجومها الأخير على كييف حيث تم إسقاط جميع الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الإدارة القول "إنه وفقا لتقارير أولية، وفي هجومهم على كييف، استخدم الروس صواريخ كروز Kh-101/555 ، التي أطلقتها تقليديا قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95MS من منطقة بحر قزوين، وتم اكتشاف جميع الأهداف ودمرتها قوات الدفاع الجوي بنجاح في المجال الجوي حول كييف"، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.
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