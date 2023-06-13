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الخارجية: مصر تتراس مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك الاثنين المقبل

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:54 م
الخارجية: مصر تتراس مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك الاثنين المقبل وزارة الخارجية - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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تترأس مصر يوم الاثنين المقبل مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شئون اللاجئين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر. 
 
أشار متحدث الخارجية إلى استقبال مصر لأكثر من 200 ألف مواطنا سودانيا منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين. 
 
كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت اليوم الثلاثاء أن المملكة سترأس مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة يوم 19 يونيو الجاري، بشكل مشترك مع مصر وقطر وألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ، والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
 
وجدّدت الوزارة تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، منوهة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافةً إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من السودان، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
 
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

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