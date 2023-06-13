الجارديان: ربع سكان بريطانيا يعتقدون أن وباء كورونا كان خدعة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المملكة المتحدة موطن لملايين من أصحاب نظرية المؤامرة أكثر مما يدركه أغلب الناس، حيث يعتقد نحو ربع سكانها أن وباء كورونا كان خدعة على الأرجح أو بالتأكيد، بحسب ما كشف استطلاع حديث للرأى.

وأضافت الصحيفة، أن نحو ثلث السكان مقتنعون أن أزمة تكلفة المعيشة هي خطة حكومية للسيطرة على الرأى العام، فى حين تعتقد أعداد مشابهة أن فكرة "مدن الـ 15 دقيقة"، وهي محاولة لزيادة المشى فى الأحياء، هي خطة حكومية للمراقبة، وأن نظرية الإحلال الكبير، فكرة إحلال السكان البيض بمهاجرين غير بيض، تحدث بالفعل.

وجاءت النتائج عشية جلسة الأدلة الأولى للتحقيق العام الذى تجريه بريطانيا حول الوباء الذى أودى بحياة 227 ألف شخص فى البلاد، وأجرى الاستطلاع شركة سافانتا لصالح كينجز كوليدج لندن وبى بى سى.

ووجد الاستطلاع، أن هذه المعتقدات تمت مشاركتها عبر السوشيال ميديا، لاسيما اليوتيوب وفيس بوك، وزاد منها العديد من المواقع اليمينة. ويعتقد واحد من بين كل 7 أشخاص، نحو 6 ملايين بالغ، أن العنف أن رد فعل عادل على بعض المؤامرات المزعومة.

ويقلل الرأي العام من عدد أنصار نظريات المؤامرة بحوالي 4 مليون بالغ، وفقا للباحثين الذين كشفوا ما يسمى باتجاهات صادمة.