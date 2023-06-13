"التعليم": استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين من 14 يونيو حتى 26

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هام للمديريات التعليمية، بشأن تغيير المسمي الوظيفي الخاص بالمعلمين للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وذلك بعد تلقى شكاوي من المعلمين لتخلفهم عن الموعد المحدد لتقديم ملفات تغيير المسمي الوظيفي الخاص بهم نظراً لارتباطهم بأعمال الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم فتح استلام ملفات تغيير المسمي الوظيفي الخاص بالمعلمين عام وفني وخدمات من يوم 14 يونيو ويستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، مع الالتزام بالموعد المحدد وعدم الالتفات إلي أي ملف بعد هذا الميعاد.