"البنتاجون" يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار، تسحب مباشرة من مخزون الوزارة، بموجب تفويض رئاسي هو الأربعين منذ أغسطس عام 2021.



وأوضح الدفاع الأمريكية - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو "ناسامز"، ولأنظمة المدفعية "هايمارز"، وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى قذائف مدفعية من عياري 155 مم و 105 مم و15 مركبة برادلي، و10 ناقلات جنود مصفحة من طراز "سترايكر"، وأنظمة مضادة للدروع وصواريخ "تو"، وذخائر للأسلحة الصغيرة وقنابل يدوية ومتفجرات لإزالة العوائق ومعدات لدعم الاتصالات الآمنة التكتيكية وقطع غيار، إضافة إلى معدات أخرى.



ومنذ أن بدأت وسيا غزوها لأوكرانيا، في فبراير من العام الماضي، زودت دول حلف شمال الأطلسي، وفي طليعتها الولايات المتحدة، كييف، بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.



وتأتي الحزمة الجديدة، بعد أن قدمت واشنطن في 31 مايو الماضي مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية لصد الغزو الروسي المستمر.



وفي 21 مايو الماضي، أقر البنتاجون حزمة مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 375 مليون دولار، تضمنت ذخيرة لأنظمة "هيمارس"، وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة.



كما أعلنت الوزارة، في التاسع من مايو، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. وجاءت تلك المساعدات بعد أقل من أسبوع من حزمة أخرى بقيمة 300 مليون دولار.