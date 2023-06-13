الإيقاع بمسجل خطر في كمين قبل ترويجه البانجو بين عملائه بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، في الإيقاع بمسجل خطر متورط في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من مصدر سري تفيد تورد مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها بين عملائه.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

وأرشد المتهم عقب القبض عليه، عن هوية عاطل اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، لترويجها بين المتعاطين، لتحقيق مكاسب طائلة، واستخدامه الهاتف في التواصل معهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.