الأمن يكشف ملابسات تعدى شخص على آخر فى القاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر وإصابته بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بقيام طالب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرح قطعى بالأذن"، بسبب خلاف بينهما حول بيع وشراء خاتم خاص بالمُبلغ، إستلمه منه المشكو فى حقه وتهرب من سداد قيمته.

بالفحص تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بالتعدى بالضرب على الشاكى، ونفى إحداث إصابته المنوه عنها، وأنه هو من قام بإصابة نفسه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.