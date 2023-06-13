إيداع متهم بالتعدى على والد زوجته ببورسعيد المستشفى للكشف على حالته النفسية

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بايداع متهم إحدى المؤسسات الحكومية المخصصة 45 يوما، وذلك لفحص حالته النفسية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 من شهر أبريل عام 2022، والمتهم فيها "م. أ. إ"، ويعمل موظف، حيث أحدث عمدًا إصابة المجني عليه "عادل ح أ ح"، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم ونجلة المجني عليه وهي زوجة المتهم، حيث توجه المتهم لمسكن المجني عليه ونشب فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها باغته المتهم بعدة طعنات باستخدام شفرة موس، استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الوجه والرقبة، فأحدث إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وتقدر بنسبة 15%.

وشهد المجني عليه بأنه حال وجوده بمنزله فوجئ بالمتهم طارقا باب المنزل وباستبيانه للأمر نشب فيما بينهما مشادة كلامية، على إثرها تعدى عليه المتهم مستخدما أداة شفرة موس، محدثا إصابته بالرقبة والوجه، والتي تخلف عنها عاهته المستديمة التي يستحيل برؤها، وشهد مازن عاطف جابر نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحرياته السرية، أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة المجني عليه بضعف توصيل جزء بالعصب الوجه الأيسر، مما يشكل عاهة مستديمة تقدر بنسبة 15%.

وقررت المحكمة إيداع "م. أ. إ" إحدى المؤسسات الحكومية المخصصة لفحص حالته النفسية والعقلية، وذلك لمدة 45 يوما، على أن توافى بتقرير مفصل عن حالته متضمنا تقييم مدى توافر الإدراك والاختيار لديه وقت ارتكاب الجريمة ووقت اجراء التقييم، وحددت جلسة 12 من شهر 8 عام 2023 لنظر الدعوة مع استمرار حبسه.