إحالة المتهمين بتصنيع وبيع الهيروين في قصر النيل للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة قصر النيل ، إحالة شخصين لمحكمة الجنايات ، بتهمة تصنيع والإتجار في المواد المخدرة

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه وردت معلومات من المصادر السرية مفادها إتجار المتهمين في المواد المخدرة خاصة الباودر والإستروكس، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعداد المواد المخدرة وتجهيزها.

وتم تنفيذ إذن الضبط حيث تم القبض على المتهمين في الطريق العام، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوي كل منها جوهر الكوكايين المخدر، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه.

وأكدت التحريات أنه بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم شفاف بداخل كل منها كمية من جوهر الكوكايين المخدر، وهاتفي محمول ومبلغ مالي قدره 9 آلاف و650 جنيها.

وبسؤالهما أقرا بإحرازهما للمضبوطات بقصد الإتجار، بحيث يكون دور المتهم الأول إحضار المادة المخدرة في شكلها الخام وتجهيزها للبيع، بينما يتولى المتهم الثاني توصيل المواد المخدرة وتحصيل المقابل المادي.