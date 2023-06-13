أوكرانيا تنشئ مجموعة عمل لرقمنة مكافحة الفساد

أ ش أ

أنشأت الحكومة الأوكرانية مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات حول الأدوات الرقمية لمكافحة الفساد بهدف الإسراع من تنفيذ التدابير الضرورية التي يوفرها برنامج الدولة لمكافحة الفساد في مجال الرقمنة خلال الفترة 2023-2025.



وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن الخطوة تأتي في إطار خطة كييف التي تستهدف رقمنة مختلف الصناعات لمنع مخططات الفساد والاحتيال.



ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، يتوخى برنامج مكافحة الفساد إدخال 63 منتجًا رقميًا يتضمن أنظمة المعلومات وشبكات الاتصال الإلكترونية وأدوات المعلوماتية. كما ستعمل المجموعة المشتركة بين الإدارات على تنفيذ هذه المنتجات الرقمية بشكل فعال، مما سيؤثر بشكل إيجابي على فعالية وكفاءة هيئات الدولة والشركات والشركات.



ومن المقرر أن يترأس مجموعة العمل وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف ورئيس الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد أولكسندر نوفيكوف. وسوف تضم المجموعة ممثلين عن وزارة التحول الرقمي ووزارة المالية ووزارة العدل وممثلين عن برامج ومشاريع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.