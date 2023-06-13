"أوقاف الوادى الجديد" تستكمل الأسبوع الثقافى بالمساجد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظمت مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الأسبوع الثقافى الذى تنظمه الوزارة على مستوى المديريات تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ويجرى تنفيذه على مستوى كافة الإدارات بالمحافظة وفقا لجدول زمنى معتمد على مدار الأسبوع، حيث شارك وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إحدى فعاليات الأسبوع الثقافي من مسجد الأمل بمدينة الخارجة، وتم إلقاء محاضرة بعنوان فقه الحج وحاضر فيها الشيخ محمد عبدالظاهر سعيد، رئيس قسم شئون المساجد بالمديرية والشيخ محمد ناصر أيوب إمام المجمع الإسلامي بمدينة الخارجة.

ويأتي الأسبوع الثقافي ضمن جهود الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف حيث جرى تنفيذه فى ‏27 ‏محافظة، تحت عنوان: "حسن الخلق" بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين‎، حيث أكد العلماء أن الإيمان وحسن الخلق وكماله قرينان، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أكمل ‏المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف"، ‏وأن حسن الخلق صدق مع الله ومع الناس ومع النفس، حيث يقول نبينا ‏‏(صلى الله عليه وسلم): "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ"، فالمؤمن الحق: وفِيّ ، حيي ، ‏سخي ، كريم في أفعاله ، كريم في أقواله ، عف اللسان ، لا يعرف الفحش ولا الرياء ولا النفاق ، ولا يكذب ، ولا يظلم ، ولا يغش ، ولا يحتكر، ولا يختلس، ولا يدلس، ولا يطفف كيلا ولا وزنًا، ولا ‏يخوض في الأعراض ، يحفظ للنفس حرمتها ، وللأموال حقوقها ، وللأوطان فضلها ومكانتها.