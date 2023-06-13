أمطار مستمرة بدمياط والغيوم تسيطر على سماء المحافظة.. صور

تشهد محافظة دمياط هذه الأثناء موجة من الطقس غير المستقر، وضربت المحافظة موجة من الطقس السئ منذ الساعات الأولي من الصباح، أمطار مستمرة وغيوم يسيطر على سماء المحافظة، فضلا عن ارتفاع سرعة الرياح وكذلك ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، إضافة إلي انخفاض نسبي في درجات الحرارة داخل دمياط.

وفي سياق متصل قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة لمتابعة الموقف اولا بأول، كما قامت بإصدار تعليمات مشددة بشأن انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع العامة والميادين الرئيسية للتعامل مع تراكمات المياة الناتجة عن تساقط الأمطار، إضافة إلي متابعة حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار بشوارع المحافظة وكذلك صيانة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية المتواجدة داخل المدينة

وتأثرت مدينة رأس البر بشكل كبير جراء موجة الطقس السيئ التي تشهدها دمياط الان، وعلى الفور تحركت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لحماية المنشآت التي تقع مباشرة على شواطئ المدينة، إضافة إلي تكثيف حملات تجريف الركاب وتطوير الشواطئ واستخدامها سواتر رملية تحسبا لارتفاع الأمواج نتيجة حالة الطقس.

كما شهدت مدينة عزبة البرج أيضا تأثرا نسبيا بحالة الطقس في دمياط، وذلك عقب توقف بعض رحلات الصيد بسبب سرعة الرياح.

وعن ميناء دمياط استمر العمل داخل هيئة ميناء دمياط بشكل طبيعي دون تأثر بحالة الطقس اليوم، وقد أكدت هيئة الميناء استمرار العمل وتداول الحاويات وكذلك سفن البضائع بثورة طبيعية مع استمرار حركة قطارات البضائع أيضا.