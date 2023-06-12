3824 طالب ثانوية عامة بشمال سيناء يبدأون ماراثون الامتحانات

شمال سيناء - محمد حسين

ييدأ اليوم 3824 طالبًا وطالبة بمرحلة ال ثانوية العامة بشمال سيناء، امتحانات نهاية العام، موزعين على 15 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، و5 لجان ببئر العبد.

قال حمزة رضوان، وكيل تعليم شمال سيناء، إنه تم تجهيز اللجان لاستقبال الطلبة وسط إجراءات تأمين مشددة.

وأضاف أنه سبق انطلاق الامتحانات توقيع بروتوكولات تعاون مع التموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات والتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتأمين اللجان.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق اليوم ولمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف إلى المجموع، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو المقبل لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو المقبل يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه عقد لقاء مع رؤساء اللجان، وتم نقل توجيهات وزارة التربية والتعليم وتتضمن الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، وتقع المسؤولية على (رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ) في حالة تسريب الامتحان ونشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسليم كتيب المفاهيم للطالب مع التنبيه عليه بعدم الكتابة داخل الكتيب واستلام الكتيب من الطالب، وعمل توعية ومراجعة تعليمات كتابة أرقام الجلوس على البابل شيت، وورقة الإجابة لجميع الملاحظين والتأكيد على مصدر واحد للتعليمات من رئيس اللجنة.

وتضمن التوجيهات التشديد على عدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم، والالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية.

كما أعطى التعليمات بضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأضاف أنه تم توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات وضيوف المحافظة.

وأوضح أن غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الأربعة "العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح" تعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك لتقديم الخدمة المتاحة واستعدادها التام لأي حدث طارئ ممكن حدوثه.