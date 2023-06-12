اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

13 ألف طالب يشاركون فى ماراثون الثانوية العامة بدمياط

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:07 ص
13 ألف طالب يشاركون فى ماراثون الثانوية العامة بدمياط لجان امتحانات الثانوية العامة بدمياط
دمياط ــ معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق اليوم الإثنين ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى مدارس دمياط حيث يؤدى هذا العام الامتحانات 6138 طالبا وطالبة شعبة علمى علوم و2368 طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة و4544 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية بإجمالى 13051 طالبا وطالبة داخل 40 لجنة امتحانية.
 
وأكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل التربية والتعليم بدميـاط، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.
 
وأوضح وكيل الوزارة، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط أكدت على توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، كما وجهت إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات بالاضافة إلى استقبال أية شكاوى بشأن سير العملية الإمتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمى علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة