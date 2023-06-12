13 ألف طالب يشاركون فى ماراثون الثانوية العامة بدمياط

دمياط ــ معتز الشربينى

انطلق اليوم الإثنين ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى مدارس دمياط حيث يؤدى هذا العام الامتحانات 6138 طالبا وطالبة شعبة علمى علوم و2368 طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة و4544 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية بإجمالى 13051 طالبا وطالبة داخل 40 لجنة امتحانية.

وأكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل التربية والتعليم بدميـاط، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط أكدت على توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، كما وجهت إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات بالاضافة إلى استقبال أية شكاوى بشأن سير العملية الإمتحانية.