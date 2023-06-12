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وفاة مراقب ثانوية عامة بإحدى لجان الأقصر أثر أزمة قلبية

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:53 ص
وفاة مراقب ثانوية عامة بإحدى لجان الأقصر أثر أزمة قلبية المعلم جبريل على محمد سليمان
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين ، تقريراً من النقابة الفرعية بالأقصر يفيد بوفاة المعلم جبريل على محمد سليمان، أثناء أداء عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفي الدولي بالأقصر .
 
وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صبحي يوسف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر، ورئيس اللجنة النقابية بأرمنت بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته.
 
وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 
 

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