اليوم السابع
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وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:46 ص
وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف
كتبت آية دعبس

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شارك وزير العمل حسن شحاتة، أمس الأحد، الجالية المصرية في سويسرا، فرحتهم بتتويج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً على ملعبه استاد القاهرة "2-1"..
 
وبحسب بيان اليوم الاثنين حرص الوزير شحاتة على أن يشارك المصريين مشاهدة المباراة أمس الأحد من داخل بيت العائلة المصرية "مقهى الاهرام"،بشارع لوزان بجنيف،حيث تبادل معهم الحديث بشأن رؤيتهم لما يحدث في مصر من نهضة في كافة المجالات رغم التحديات التي تواجه العالم ،موضحا أن الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يشارك فيها كل أبناء الوطن،حتى المصريين بالخارج الذين عليهم دور كبير خلال هذه الفترة عن طريق المشاركة في بناء مشروعات ،او تحويلات العملة الصعبة للبلاد ..وقد لاحظ الوزير شحاتة مدى الوطنية التي يتمتع بها المصريون في الخارج ،وحرصهم على تقدم بلادهم تحت قيادة الرئيس السيسي رئيس ،وسعادتهم بنجاح الدولة المصرية في تخطي الصعاب والتحديات التي واجهتها خاصة خلال العشر سنوات الماضية ..
 
وقال جمال حماد صاحب بيت العائلة المصرية ،واحد قيادات الجالية المصرية في جنيف وأوروبا ،ان فرحة المصريين بفوز الأهلي بهذه الطريقة يؤكد على مدى وطنية أبناء الجالية ،ومدى الارتباط الوثيق بينهم وبين بلادهم ،وان أبناء الجالية الذين تشاركوا مع الوزير شحاتة مشاهدة تلك المباراة أكدوا جميعا أن الوزير "وشه حلو عليهم".
 
وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف (1)
وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف

وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف (2)
وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف
 

وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف (3)
وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة المصرية بجنيف

 


وزير العمل

جنيف

مؤتمر العمل الدولى

الاهلى



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