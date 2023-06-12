نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وضمان الأمن البحرى

كتب أحمد جمعة

شارك السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية فى الاجتماع التشاورى الثانى على المستوى الوزارى للدول العربية والدول الجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ والذى عُقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين.

وأوضح نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية فى كلمته خلال الاجتماع، أن مصر حرصت على التشاور الوثيق مع الدول الجزرية فى إطار الإعداد وخلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى شرم الشيخ، وهو ما أدى إلى نجاح المؤتمر فى استصدار قرار تاريخى بتأسيس صندوق لتمويل ودعم الخسائر والأضرار.

كما أشار السفير حمدى لوزا إلى ما تشهده الساحة الدولية من استقطاب سياسى واقتصادى وتجاري، وأهمية التشاور والتنسيق بين الدول العربية والدول الجزرية الصغيرة للحفاظ على حرية الملاحة وضمان الأمن البحرى وأمن سلاسل الإمداد، فضلاً عن الحفاظ على التنوع البيولوجى البحري.

وطالب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بدعم الدول الجزرية الصغيرة لحقوق الشعب الفلسطينى والتى تتفق مع قواعد القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة.