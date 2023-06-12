اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع موقف أطفيح الجديد

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:46 م
نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع موقف أطفيح الجديد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بمدينة أطفيح، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتفقد النائب مشروع موقف السرفيس الجديد بمدينة أطفيح، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للموقف الجديد لتشغيله خلال الفترة القادمة.
 
كما تفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشارع خالد بن الوليد وطريق أبومنع بمدينة أطفيح.
 
ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ وسرعه الانتهاء من الأعمال، مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.
 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والشركة المنفذة للأعمال.

الجيزة

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اطفيح

إبراهيم الشهابي



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