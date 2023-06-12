مصرع مواطن بعد تعدى مجهولين عليه بالضرب فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه أثناء محاولة إسعافه من قبل وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة بمحافظة الفيوم، بعد تعرضه للضرب من قبل مجهولين، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.