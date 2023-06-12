مصرع مواطن بعد تعدى مجهولين عليه بالضرب فى الفيوم

لقى مواطن مصرعه أثناء محاولة إسعافه من قبل وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة بمحافظة الفيوم، بعد تعرضه للضرب من قبل مجهولين، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بحضور مواطن الي وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة ومصاب بإصابات متعددة وإدعي أنه تم التعدي عليه من قبل مجموعة من الأشخاص وأثناء محاولة إسعافه افظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة