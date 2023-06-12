اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مواطن بعد تعدى مجهولين عليه بالضرب فى الفيوم

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:16 م
مصرع مواطن بعد تعدى مجهولين عليه بالضرب فى الفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى مواطن مصرعه أثناء محاولة إسعافه من قبل وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة بمحافظة الفيوم، بعد تعرضه للضرب من قبل مجهولين، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بحضور مواطن الي وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة ومصاب بإصابات متعددة وإدعي أنه تم التعدي عليه من قبل مجموعة من الأشخاص وأثناء محاولة إسعافه افظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة