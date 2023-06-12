مصرع رضيع إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية

لفظ طفل رضيع أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل أسرته نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" محمد ص" عام ونصف مقيم نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو الطابق الثالث بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة،وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.



