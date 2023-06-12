مسابقة روبوتات فى "هندسة القاهرة" لطلاب "الساعات المعتمدة"

كتب: محمد صبحى

شارك طلاب كلية الهندسة - جامعة القاهرة، فى مسابقة "تصميم وتصنيع الروبوتات"، تحت شعار: CaiRobOlympics، التي أقيمت يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، فى قاعة الجمانزيوم بالكلية.

وجاءت المسابقة كعرض للمشروعات العملية لطلاب مقرر انظمة المعالجات الدقيقة المتقدمة (Microprocessor Systems-2- CMPN211) الذي يقوم بتدريسه الدكتور/ خالد محمد إبراهيم محمد، وأقيمت المنافسة بين 10 مجموعات، كل منها مكونٌ من حوالي 20 طالبا، من طلاب برنامجي "هندسة الاتصالات والحاسبات" و"الميكاترونكس" بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى مشاركة شرفية من طلاب "الهندسة الحيوية والطبية" بنظام الفصيلين الدراسيين.

وكان الهدف الأساسى من المشروع تصنيع روبوت مزود بامكانيات الذكاء الاصطناعي قادر علي لعب رياضات مختلفة مثل: ركل الكرة، التصدي للكرة، تجميع كرات ذات لون محدد مسبقا، التصويب علي هدف، والخروج من المتاهة، بحيث تمثل كل رياضة تحديا للروبوت، وكانت درجة كل فريق هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الروبوت الخاص بها في التحديات الخمسة.

وقال السيد الأستاذ الدكتور/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة - جامعة القاهرة، إن مشروعات الطلاب اتسمت بالجودة العالية، وحققت أهدافها الأساسية، كما أظهرت الفرق المتنافسة مستوىً عالٍ من الكفاءة يُبشّر بمستقبل مبهر. مؤكدا أن الطلاب استفادوا من ملاحظات أستاذ المقرر على مشروعاتهم، التي قد تم تصميمها وتنفيذها في ورش الكلية، تحت إشراف أستاذ المقرر والهيئة المعاونة، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بأحد أساتذة تخصص التصميم الميكانيكي، كمحكم خارجي مساعد، لتحسين الشق الميكانيكي في المشاريع المستقبلية.

ومن جهة أخرى تنظم الكلية يوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 2023 المعرض الأول لمشاريع التخرج لطلاب الساعات المعتمدة بالكلية ومسابقة افضل مشروع تخرج في اربع فئات مختلفة حسب التخصص. وقد وافق مجلس الكلية على رصد جائزة مالية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة. الدعوة عامة للمهتمين بالحضور الى مقر المعرض بالنادى الاجتماعى بالكلية بداية من الساعة 11:30.