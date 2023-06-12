مسئول فلسطيني: زيارة الرئيس الفلسطيني للصين تكتسب أهمية خاصة

ا ش ا

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، الأحد، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المُرتقبة لجمهورية الصين الشعبية، تكتسب أهمية خاصة وكبرى، متوقعا أن تدعم الصين عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

ويقوم الرئيس الفلسطيني بزيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى الصين، في الفترة ما بين 13-16 يونيو الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال زكي - حسب وكالة أنباء وفا الرسمية الفلسطينية - إن للزيارة أبعادًا خاصة وكبيرة، لأنها تتوج تلك العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين فلسطين والصين، وباعتبارها الزيارة الخامسة للرئيس محمود عباس لبكين منذ عام 2005، حيث كانت الزيارة الأول في عهد الرئيس الأسبق هو جين تاو في مايو 2005، وزيارة في 2010 لمنظمة شنغهاي، وزيارتان على مستوى دولة في 2013 و 2017.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بكين بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.