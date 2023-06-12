مدينة الأقصر تنفذ حملات على البناء المخالف وتزيل أعمدة مخالفة بشارع المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر، حملة استهدفت التصدي لأعمال بناء مخالف في المهد، عبارة عن أعمال صب أعمدة مخالفة بشارع متفرع من المدينه المنوره بدون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإزالتها في المهد بمسطح حوالى (250) م، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير مجلس المدينة، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومسؤولي منطقة جنوب ومشرفي الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيله.

وعلى صعيد متصل تمكن مجلس مدينة الأقصر، من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة جزيرة العوامية بالأقصر، حيث أوضح مصطفى محمد عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بحي جنوب ، أنه أثناء المرور اليومي بالحي تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن تجهيز شدة خشبية لبناء سقف دور أول علوي بمسطح 80 م، وتم إيقاف الأعمال والإزالة فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.