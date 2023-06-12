كاميرات المراقبة سلاح النيابة لإثبات الجريمة على لص الحقائب فى بدر

كتب أحمد حسني

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط متهم ب سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف في مدينة بدر، لكشف كواليس الواقعة والوقوف على ملابستها.

المتهم كان اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدبنة بدر بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.