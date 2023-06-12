فرحة طلاب جنوب سيناء بعد أول أيام امتحانات الثانوية العامة.. التفاصيل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء، أن الامتحان فى مادتى الدين والتربية الوطنية فى مستوى الطالب المتوسط وخرج الطلاب من الامتحان والابتسامة تعلو وجوههم، وتمنوا أن تسير الامتحانات على هذا المستوى، حيث أكدت الطالبة أروى محمد القسم الأدبى أن امتحان الدين والتربية الوطنية جاء مباشرا وخاليا من التعقيدات وأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وأضافت تسنيم أيمن أبو زيد أن امتحان الدين جاء سهلا بينما امتحان التربية القومية به بعض التشابه فى الاختيارات.

وفي نفس السياق، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة تسير بالمحافظة في أول يوم لها دون أي شكوي من الطلاب، وأن عنصر الرهبة والخوف لم يعد له مجال داخل اللجان، حيث يعمل الجميع على توفير الراحة والطمأنينة للطلاب، وتوفير الجو النفسي الملائم لهم، موجهًا بعدم السماح بالتواجد في المحيط الخارجي للجان والتواجد الميداني على مدار اليوم لإزالة أي مصادر للضوضاء خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الإثنين، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرسة أبورديس الثانوية المشتركة ومدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، لمتابعة سير الامتحانات.

وأكد المحافظ، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان، وتوفير مبردات مياه داخل كل لجنة، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات، ومنع التليفون المحمول داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع علي مدار اليوم سير الامتحانات بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي شكوى، وسرعة حلها علي الفور.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي والآمن لهم .

وأوضح المحافظ أن 1199 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع.