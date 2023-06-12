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الإثنين، 12 يونيو 2023 09:40 م
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ضبط صاحب معرض يغسل الموتوسيكلات على الأسفلت في مدينة الشهداء بالمنوفية

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:20 م
ضبط صاحب معرض يغسل الموتوسيكلات على الأسفلت في مدينة الشهداء بالمنوفية صورة للمعرض
المنوفية - محمود شاكر

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ضَبَط المحاسب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال جولته بشوارع الشهداء اليوم برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة، صاحب أحد معارض الدراجات البخارية يغسل" الموتوسيكلات" على الأسفلت.
 
واتخذ رئيس المدينة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المعرض، ويناشد أهالي المدينة وأصحاب المحلات بعدم غسل السيارات أو إلقاء المياه على الأسفلت حفاظاً عليه وعلى المظهر العام لشوارع وميادين الشهداء.
 
على الجانب الآخر تفقد أبو حطب يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة، أعمال تحديد عرض الرصيف لإقامة كورنيش على ترعة السمسمية بميت شهالة مما يضفي مظهراً جمالياً ويصبح متنزهاً للأهالي.
 
وتفقد رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن وتركيب بلدورات الأرصفة على امتداد ترعة السمسمية قبل بدء أعمال الرصف، حيث أنه من المقرر رصف الطريق من كلا الاتجاهين المحيطين بالترعة ضمن الخطة الاستثمارية بالمدينة خلال العام المالي الحالي، حيث تقوم هيئة الطرق والنقل بأعمال الرصف.

 


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