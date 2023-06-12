ضبط صاحب معرض يغسل الموتوسيكلات على الأسفلت في مدينة الشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

ضَبَط المحاسب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال جولته بشوارع الشهداء اليوم برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة، صاحب أحد معارض الدراجات البخارية يغسل" الموتوسيكلات" على الأسفلت.

واتخذ رئيس المدينة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المعرض، ويناشد أهالي المدينة وأصحاب المحلات بعدم غسل السيارات أو إلقاء المياه على الأسفلت حفاظاً عليه وعلى المظهر العام لشوارع وميادين الشهداء.