شاهد فرحة جماهير الغردقة بتتويج الأهلى بطلا لأفريقيا

شهدت شوارع وكافيهات مدينة الغردقة حالة من الفرحة العارمة من جماهير النادى الأهلى بعد تتويجه ببطل أفريقيا على الوداد المغربى اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله - جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.