زى النهارده.. الجنايات تقضي بالمشدد للمتهمين في أحداث عنف 15 مايو

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة، منذ 6 سنوات، يوم 12 يونيو 2017، محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تقضي بالمشدد 7 سنوات ل 4 متهمين بأحداث عنف 15 مايو.

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد، تسببوا فى تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب فى نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.