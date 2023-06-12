زاهى حواس يلقى محاضرة عن الإكتشافات الأثرية فى نيونيورك

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمركز المؤمرات في نيونيورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقبل المحاضرة قامت مجموعات من الجماعة السود بعمل مظاهره، وعنوانها أن مصر حضارة سوداء.

وطالبوا بسحب الدكتوراه من "حواس" الذي حصل عليها من جامعة بنسلڤانيا لأنه يخطئ في التاريخ.

وقال الدكتور "زاهي حواس" إن هناك تفكيرًا خاطئا لدى العديد من الأمريكتين بخصوص الحضارة المصرية القديمة، إذ إن مملكة كوش حكمت مصر القديمة لسنوات بسيطة في نهاية العصر الفرعوني، فتم الاعتقاد بأن هذه الفترة صنعت الحضارة المصرية، رغم أنها كانت في نهاية العصر المتأخر.

وأشار "حواس" ان مملكة كوش بنت أهرامات عبارة عن تلال ليست لها صلة بالأهرامات المصرية، وإذا نظرنا على كل المناظر الموجودة على المعابد، فإننا سنرى الملك وهو يضرب الأعداء الآسيويين والليبيين والأفارقة، وبالتالي كوش لا صلة لها بالحضارة، وفيلم كليوباترا الخاص بإحدى المنصات عبارة عن تزييف للتاريخ.

وتحدث "حواس" عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر في سقارة والأقصر وهرم خوفو.