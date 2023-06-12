دعوات الأمهات تبارك طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات

كتب محمود طه حسين

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، تتجمع الأمهات، للاطمئنان على دخول أبنائهم المدارس وتقف تساند فلذة كبدها ولسان حالهن يدعو له، تتردد دعوات كثيرة من بينها " ربنا يوفقهم وشقى السنة ميضعش هدر" فيما تقف أخرى تقرأ القرآن الكريم تبركا به، وقالت إحدى الأمهات لليوم السابع"، أن سنة الثانوية العامة شاقة حيث بدأت رحلة الاستعداد لها منذ يوليو 2022، وتتحمل الأسرة مصاعب كثيرة ما بين ضغط نفسى بسبب المذاكرة وتوفير أجواء من الهدوء والطمأنينة لابنها وما بين تكاليف الدروس الخصوصية، موضحة أن هذه الأيام تعيش الأسرة فى حالة طوارئ حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة، قائلة: قلوبنا مع أولادنا وربنا يوفقهم ويجبر بخاطرهم".

وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى التربية الدينية والوطنية.

وأكد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش فى الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).