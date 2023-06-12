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جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:30 ص
جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي
قنا صابر سعيد

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احتفل مشجعي النادي الأهلي من أبناء محافظة قنا بفوز النادي الأهلي في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادله من الوداد المغربي.
 
 
رصد تليفزيون اليوم السابع فرحة وهتافات جمهور الأهلى في قنا عقب الفوز، وهتف الجمهور داخل المقاهي " أهلي أهلي"
 
 
وكان قد تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، ليحقق الأهلي الفوز بذلك التعادل، كمان كان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.
 
 
 
وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.
 
جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (1)
جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (1)

جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (2)
جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (2)

جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (3)
جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (3)

جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (4)
جماهير قنا تحتفل بفوز الأهلي (4)

 


الأهلي

جماهير الأهلي

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اخبار قنا



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