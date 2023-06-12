جرب مشروب ماء الزبيب بالصيف.. يساعد على إنقاص الوزن والوقاية من فقر الدم

كتبت ميرفت رشاد

مع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم إلى المزيد من الترطيب، ويعد ماء الزبيب المشروب المثالى لإضافته إلى روتنيك الصيفى لحصد فوائد الصحية من إنقاص الوزن إلى تعزيز توهج البشرة، وإليك فوائد شرب ماء الزبيب في الصيف وكيفية صنع هذا المشروب الصحي، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

فوائد شرب ماء الزبيب في الصيف

1. إزالة السموم

تتراكم في أجسامنا السموم من مصادر مختلفة مثل التلوث والأطعمة المصنعة والإجهاد، يعمل ماء الزبيب كمزيل طبيعي للسموم، ويساعد على تطهير الجسم والقضاء على المواد الضارة، مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب ، مثل البوليفينول، تحارب الجذور الحرة وتساعد في طرد السموم.

2. الوقاية من فقر الدم

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو مصدر قلق صحي شائع، وخاصة بالنسبة للنساء، الزبيب مصدر غني بالحديد الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يساهم شرب ماء الزبيب بانتظام في الحفاظ على مستويات الحديد الصحية والوقاية من فقر الدم، هذه الميزة حيوية بشكل خاص خلال فصل الصيف عندما نميل إلى فقدان المزيد من الحديد من خلال العرق.

3. توازن الالكتروليت

يحتوي الزبيب على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتي تعتبر حيوية للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، تساعد الإلكتروليتات في تنظيم وظيفة الأعصاب وتقلصات العضلات ومستويات الترطيب، يمكن أن يؤدي استهلاك ماء الزبيب إلى تعويض هذه الإلكتروليتات المفقودة من خلال التعرق أثناء الأنشطة الصيفية.

4. زيادة الطاقة

في الحرارة الحارقة، من الشائع الشعور بالتعب والإرهاق، الزبيب مليء بالسكريات الطبيعية، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز، والتي توفر دفعة طاقة سريعة ومستدامة، شرب ماء الزبيب يمكن أن ينشط جسمك، ويبقيك نشيطًا وحيويًا طوال اليوم، ما يجعله مشروبًا مثاليًا للطاقة في الصيف لمكافحة الخمول.

5. صحة القناة الهضمية

تعد القناة الهضمية الصحية أمرًا ضروريًا للرفاهية العامة، يحتوي ماء الزبيب على ألياف غذائية تساعد على الهضم وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك الذي يمكن أن يتفاقم في الطقس الحار، من خلال دمج ماء الزبيب في روتينك الصيفي ، يمكنك الحفاظ على جهاز هضمي سعيد ومتوازن.

6. يخفف الحموضة

يمكن أن تؤدي الحموضة المفرطة في المعدة إلى الشعور بعدم الراحة وحموضة المعدة والارتجاع الحمضي، يحتوي ماء الزبيب على خصائص قلوية تساعد في معادلة أحماض المعدة ، مما يوفر الراحة من المشاكل المرتبطة بالحموضة، من خلال احتساء هذا المشروب المنعش ، يمكنك الحفاظ على الحموضة في مكانها والاستمتاع بتجربة صيفية مريحة.

7. يساعد في إنقاص الوزن

إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، يمكن أن يكون ماء الزبيب حليفًا مهمًا، تعمل السكريات الطبيعية في الزبيب على إشباع رغبتك في تناول الحلويات، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، يحتوي الزبيب على الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالامتلاء وتساعد في إدارة الوزن، من خلال دمج ماء الزبيب في روتينك اليومي ، يمكنك دعم أهداف إنقاص الوزن مع الحفاظ على رطوبة الجسم.

8. يعزز توهج البشرة

البشرة الصحية والمشرقة من أساسيات الصيف، ماء الزبيب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تغذي بشرتك من الداخل، تساعد فيتامينات A و Eالموجودة في الزبيب على محاربة الجذور الحرة وتقليل علامات الشيخوخة وتعزيز توهج الشباب، الاستهلاك المنتظم لماء الزبيب يمكن أن يحسن بشرتك ويترك بشرتك منتعشة ومتجددة.

كيف تصنع ماء الزبيب؟



مكونات:

* 1 كوب زبيب

* 4 أكواب ماء

تعليمات:



1. اشطف الزبيب جيدًا لإزالة أي شوائب.

2. في وعاء ، ينقع الزبيب في الماء طوال الليل أو لمدة 8 ساعات على الأقل.





ماء الزبيب



3. بعد النقع ، انقلي الزبيب والماء إلى الخلاط.

4. امزج الخليط حتى تحصل على تناسق ناعم.

5. قم بتصفية السائل لإزالة أي بقايا صلبة أو بذور.

6. ماء الزبيب المنعش جاهز للاستمتاع به.