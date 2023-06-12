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توافد طلاب الثانوية على لجان شبرا لأداء امتحانى الدين والتربية الوطنية

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:53 ص
توافد طلاب الثانوية على لجان شبرا لأداء امتحانى الدين والتربية الوطنية طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمود راغب _ تصوير أحمد معروف

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توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مدرسة شبرا الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية، بمحافظة القاهرة ، حيث يؤدى  طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، في أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.
 
وشهد محيط اللجان إقبالا كبيرا من الطلاب فى الساعات الأولى قبل فتح اللجان ، حيث حضر الطلاب برفقة أولياء أمورهم وسط حالة من الترقب فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13  يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
 
 

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