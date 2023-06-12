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توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية على 148 لجنة.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:01 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية على 148 لجنة.. صور طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، انطلاق ماراثون الثانوية العامة اليوم، وتوافد الطلاب على اللجان لأداء امتحان مادتى الدين والتربية الوطنية فى اليوم الأول.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبو زيد أنهت كل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى والتى تنتهي فى يوم 15 يوليو القادم.
 
وشدد محافظ الإسكندرية؛ على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023.
 
ووجه الشريف؛ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة  ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكل الإجراءات الإحترازية وتعقيم اللجان يوميا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور عربى أبو زيد  مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 56579)  طالبًـا، منهم (23063)  للشعبة الأدبية و(21444) للشعبة العلمية، و(9845) للشعبة الرياضية، و(2234 ) دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 32  استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الأعاشة والإستضافة و كافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان. 
 
وأشار مدير المديرية؛ إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.
 
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(1)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(1)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(2)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(2)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(3)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(3)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(4)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(4)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(5)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(5)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(6)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(6)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(7)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(7)

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(8)
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-(8)

 


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