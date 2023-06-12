تضرر أكثر من 10 آلاف منزل فى جرانما الكوبية بسبب الفيضانات ..فيديو

فاطمة شوقى

تضرر أكثر من 10 آلاف منزل من الانهيار الكلى والجزئى فى مقاطعة جرانما الكوبية بسبب الامطار الغزيرة التى أدت الى فيضانات اسفرت عن مصرع شخص واجلاء اكثر من 7200 آخرين من منازلهم، حسبما قالت قناة سى تى تى الكوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم الابلاغ عم 65 حالة انهيار كلى و214 انهيار جزئى للمنازل ومئات المنازل التى غمرتها المياه بشكل كامل، كما تم إجلاء حوالى 7259 ساكنا.

كما اتخذت السلطات الصحية الكوبية ، إجراءات لتجنب مخاطر المضاعفات الوبائية في مواجهة الفيضانات ، وقال وزير الصحة خوسية انخيل بورتال "بالنظر الى الوضع الصعب الذى تسببت فيه الامطار الغزيرة فى الايام الاخيرة فى مختلف البلاد، فإننا نصر لشعبنا على اهمية الامتثال لجميع تدابير النظافة الصحية وحماية الحياة".

من بين التدابير الصحية - الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة (MINSAP) الحفاظ على الطعام بشكل صحيح ، وغسل وتعقيم الفواكه والخضروات ، وتنظيف الأماكن التي يمكن أن تتكاثر فيها مواقع تكاثر البعوض ، والذهاب إلى الطبيب في حالة ظهور الأعراض. مثل الحمى والطفح الجلدي ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الأخيرة في المنطقة الشرقية لكوبا في حدوث فيضانات كبيرة في بعض المناطق ، وخاصة في مقاطعة جرانما ، إحدى المقاطعات التي شهدت أكبر كمية من الأمطار، حيث فاض نهر جيجواني ، مما تسبب في أضرار للمنازل والطرق السريعة ، وترك الجسور والطرق التي غمرتها الفيضانات ، كما أدت الى سقوط الأشجار.

وأظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفوضى التي سببها الارتفاع التاريخي للنهر ، الذي وصل في بعض النقاط إلى متر واحد فوق الجسور وخطوات أخرى على طول مجراه.

كما فاض نهر جيباكوا ، في بلدية كامبيتشويلا ، حيث تُركت العديد من النساء الحوامل اللاتي احتجن إلى مساعدة طبية بمعزل عن العالم الخارجي واضطررن إلى نقلهن بالقارب إلى مانزانيلو ، حيث تم إرسالهن إلى المستشفى.

وأصدر معهد الأرصاد الجوية (INSMET) تحذيرًا خاصًا ثالثًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى والشرقية من كوبا ، وخاصة من كاماغوي إلى سانتياجو دي كوبا وفي بلدات ماتانزاس وسيينفويجوس وسانكتي سبيريتوس المعزولة.