اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يهنئ مواطني روسيا بلاده بمناسبة "يوم الاستقلال"

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:19 م
بوتين يهنئ مواطني روسيا بلاده بمناسبة "يوم الاستقلال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطني بلاده بمناسبة "يوم روسيا" (يوم الاستقلال)، مؤكدا أن هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب الروسي متعدد القوميات. 
 
وقال بوتين - في كلمة بقصر الكرملين بهذه المناسبة، اليوم الاثنين "أُهنئ الجميع بالعيد، بيوم روسيا، فهذا اليوم يمثل استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد التاريخ لقرون، ويؤكد وحدة شعبنا متعدد العرقيات والقوميات". 
 
وأضاف: "اليوم، وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها روسيا، توحد مشاعر هذا العيد مجتمعنا بشكل أقوى، وتدعم هذه المشاعر أبطالنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".. وتابع: "حب الوطن والمسؤولية عن مصيره ورثناها من أسلافنا، الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية". 
 
وتحتفل روسيا في 12 يونيو من كل عام بـ"يوم روسيا"، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق بوريس يلتسين الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1990. 
 
 

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