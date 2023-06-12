بنك التنمية الإفريقي يقدم 48 مليون دولار لتنزانيا لدعم الاقتصاد الأزرق

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وجه البنك الإفريقي للتنمية منحة تمويلية بقيمة 48.65 مليون دولار لتنزانيا في خطوة تستهدف التنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد الأزرق وخلق فرص عمل للشباب والنساء.



وذكر البنك - في بيان - أن حكومة تنزانيا تقدم من جانبها مبلغا إضافيا قدره 5.42 مليون دولار لفرص تحسين سبل العيش وتحفيز خلق وظائف جديدة، إلى 43 ألف شاب (40% منهم إناث) وأكثر من 1500 آخرين لبدء المشاريع الخاصة.



وأوضح البيان أن الاقتصاد الأزرق يستهدف الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والعمل في قطاعات توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار.



وأكد أن الأنشطة القائمة على المحيطات والبحار، بما في ذلك السياحة، تمثل أكثر من 29% من الناتج المحلي الإجمالي لتنزانيا، وتوظف حوالي 33% من القوة العاملة، وفي الوقت نفسه، يمثل الأجانب 60% من العاملين في السياحة في البلاد.



يذكر أن الاقتصاد الأزرق هو الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.