النيابة الإدارية تعقد البرنامج التدريبي حول "مناهضة العنف ضد الفتيات" ..صور

عقد مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادى، اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، البرنامج التدريبى حول "الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نموذجًا”، وذلك بحضور 35 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك تحت رعاية معالى المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عـــدلى جــــــــاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع القاضية أمل عمار، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وفى كلمتها، نقلت القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور، تحية المستشار عمر مروان وزير العدل، وتقدمت بالشكر للمستشار عدلى جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائى، ولمنظمة "اليونيسف"، مؤكدة على أن هذا التدريب يأتى ثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف" ومركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، واستعرضت جهود وزارة العدل فى إطار الاستراتيجية القومية لمجابهة ختان الإناث 2016 - 202، تماشيًا مع نهج الدولة المصرية فى استراتيجيتها التى أطلقت منذ عام 2015 لمواجهة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة 2030، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان 2021 - 2026، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة ينبغى لها التدريب على أوجه وسبل مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

كما رحب المستشار أيمن نبيل عبد الهادى مدير مركز التدريب القضائى، بكلاً من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلى منظمة "اليونيسف" فى مصر، والمستشارين المشاركين، وأكد على أهمية البرامج التدريبية التى تعقد للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية بصفة عامة وما يخص منها حماية المرأة من العنف بصفة خاصة، وأن النيابة الإدارية وفقًا لاختصاصاتها التى كفلها الدستور والقانون، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف أو جرائم.

جدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبى حاضر فيه نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والأطباء بمصلحة الطب الشرعى، وخبراء من منظمة "اليونيسيف"، وتضمن جوانب متعددة شملت الأبعاد والجوانب الدولية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل فى مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعى ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية فى مثل تلك النوعية من القضايا.

وفى الختام، تم تسليم المشاركين من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، شهادات الحضور والمشاركة فى فعاليات البرنامج التدريبى.



