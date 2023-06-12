القوات الروسية: إحباط هجمات أوكرانية على منطقة "سوليدارو-أرتيوموفسك"

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أحبطت القوات الروسية محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإجراء عملية استطلاع لاختبار مدى جاهزيتها في محور "ليسيتشانسك"، وصدت هجوما أوكرانيا في منطقة "سوليدارو-أرتيوموفسك".



وقال رئيس المركز الصحفي للقوات الروسية التابعة لمجموعة "الجنوب" فاديم أستافيف "إن الجيش الروسي أحبط محاولة العدو لإجراء استطلاع بالقوة في اتجاه ليسيتشانسك، وتمكن أيضا من صد المجموعة المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سوليدارو - أرتيوموفسكي".



وأضاف: أن "قوات المدفعية التابعة لمجموعة الجنوب الروسية دمرت خلال الاشتباك مواقع النيران التابعة للجيش الأوكراني في منطقة بيلوجوروفكا وخروموفو ودروجبا"، لافتا إلى تدمير مستودع للذخيرة في منطقة كراسنوجوروفكا، وعربة قتال مشاة، وشاحنة صغيرة في مواقع قوات نظام كييف بمنطقة كراسنوي أيضا، فضلا عن إسقاط الدفاع الجوي طائرات بدون طيار أوكرانية دون تحديد عددها.



وفي السياق، أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف، في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا على أعتاب منطقة "فريميفسكي" بالمقاطعة.



وقال روجوف "في الوقت الحالي، بدأ هجوم مضاد من جانب رجالنا، كما أن مركبات الفرقة 127 الروسية ستدخل المعركة وتتقدم للأمام"، مشيرا إلى تقديم دعم هائل من قوات الفضاء الروسية في اتجاه بلدة "نيسكوشني" ويطردون العدو من بلدة ماكاروفكا"، موضحا أن القصف الصاروخي والمدفعي يضرب مباشرة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.



ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت في منطقة "فريميفسكي" ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية من اتجاه "فيليكا نوفوسيلكا" بدونيتسك وفي ليفادنو التابعة لماقطعة زابوروجيا.. وقالت: إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة في هذا الاتجاه".