العثور على جثمان شاب ملقى في الزراعات شرق الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقي شاب مصرعه على يد مجهولين، وألقوا جثمانه في الزراعات شرق الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصه ومعرفة سبب الوفاة لتحديد الجناة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقي في الزراعات شرق الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، لفحصه والتعرف على هويته وتحديد الجناة وأسباب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد أصيب 3 مواطنين بكدمات وجروح فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك على طريق الحبيل شرق الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ارة ملاكى ومركبة توك توك على طريق الحبيل شرق الأقصر، مما أسفر عن إصابة السائقين وشخص ثالث بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.