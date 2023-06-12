ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إنه خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 6 ضربات على مجموعات من أفراد الجيش وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية موقعين للقيادة الروسية، ووحدتي مدفعية على مواقع إطلاق نار، ومحطة رادار".

وتركز القوات الروسية، جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، ومعارك ضارية مستمرة، وخلال اليوم الماضي، وقع 25 اشتباكا قتاليا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.