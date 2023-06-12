الجيزة تضبط 16 طن مصنعات لحوم وأسماك فاسدة وتحصن 46348 رأس ماشية

كتبت – مرام محمد

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التقرير الدوري لمجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة أن المجهودات تأتى فى إطار دعم المحافظة ومختلف أجهزتها لعناصر الثروة الحيوانية والداجنة لكونهما أحد دعائم الناتج القومى وركيزة أساسية لممتلكات المواطنين من سكان القرى بمراكز ومدن المحافظة.

جاء بالتقرير نتائج حملات الطب الوقائى وحملات مكافحة مرض إنفلوانزا الطيور والتلقيح الصناعى والتفتيش على اللحوم، والتى أسفرت عن ضبط 16 طن لحوم للذبح خارج المجازر ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما نجحت الحملات في تحصين 46348 رأس ماشية من أمراض حمى وادى المتصدع والحمى القلاعية والجلد العقدى والبروسيلا بالإضافة إلى علاج وتجريع 4377 رأس ماشية، كما تم إجراء إختبارات البروسيلا والدرن لعدد 601 رأس.

ولمكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم سحب عينات لفحص الطيور بــ250 مزرعة وتقصى الحالات بعدد 21 منزل بالقرى وتحصين 64704 طائر ضد المرض.

وفى إطار الحرص على توعية وإرشاد المواطنين تم عقد 56 ندوة بنطاق القرى حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض كالسعار للحفاظ على الماشية.

وبالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة تم توجيه 3 قوافل بيطرية للمرور على المزارع والمنازل بنطاق الطالبية والوراق وأبوالنمرس للفحص وصرف العلاج مجاناً وبدون أى مقابل.