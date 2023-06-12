التعليم تحذر طلاب الثانوية من الانسياق وراء مزاعم تسريب أسئلة الامتحانات

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تروج له بعض جروبات الغش الإلكترونى على تطبيق تليجرام حول تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل بدء لجنة الامتحان غير صحيح، مشددة على أن الأسئلة مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد تسريبها وسوف تصل إلى الطلاب بشكل آمن، كما أنه سيتم التصدى لأى محاولات غش، محذرة الطلاب من الانسياق وراء مزاعم هذه الصفحات والجروبات.

كما أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).