التربية الدينية والوطنية يرسمان البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة إنطلاق امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، حيث استطاع أراء الطلاب والاستماع لأية شكاوى بخصوص الامتحان الذي يؤديه الطلاب وسط حالة من الهدوء داخل مقار اللجان وفي محيطها، وذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة بنها، ونائبي رئيس المدينة، والمقدم مصطفي عطية مدير عمليات مرور القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بمدرسة الثانوية بنات بينة بنها، حيث تفقد غرف الزائرة الصحية وتأكد من من توافر الأدوية اللازمة لإسعاف الطلاب حال وجود أية طوارئ، كما تفقد لحان الامتحانات، ثم انتقل المحافظ لتفقد لجان الامتحان بمدرسة الثانوية العسكرية بنين بمدينة بنها، ثم لجان بمدينة الخانكة.

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، علي التواجد أمام لجان الامتحانات لدعم أبنائهم خلال أداء أول الامتحانات لمادة التربية الدينية ويتبعها اليوم ايضا أداء مادة التربية الوطنية، من خلال تلاوة القرآن الكريم، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبي، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.