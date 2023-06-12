اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأرصاد الهندية: إعصار "بيبرجوي" يصل اليابسة شمال غربي البلاد الخميس

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:00 م
الأرصاد الهندية: إعصار "بيبرجوي" يصل اليابسة شمال غربي البلاد الخميس إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن يصل الإعصار الحلزوني المعروف بـ"بيبرجوي" إلى اليابسة في ولاية "جوجارات" شمال غربي البلاد يوم /الخميس/ المقبل.

وقال رئيس قسم الأعاصير أناندا داس - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين "إن هناك احتمالية أن يلحق الإعصار أضرارا بالمنازل المصنوعة من القش"، لافتا إلى أن إدارة قسم الأرصاد الجوية قد تصدر حالة تأهب باللون الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأوضح أنه سيصاحب الإعصار هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية شديدة فوق أجزاء من ولايتي "جوجارات" وجنوب "راجستان"، حيث ستكون سرعة الرياح وقت وصول الإعصار بين 125 و150 كيلومترا في الساعة.


وأضاف أن تأثير الإعصار سيكون الأقوى على مسافة 200 كيلومتر شمال منطقة "ساوراشترا" وجنوبها في ولاية "جوجارات"، ولذا تم إجلاء الأشخاص هناك إلى مراكز إيواء مؤقتة.


الهند

الأرصاد الهندية

إعصار فى الهند

إعصار بيبرجوي



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