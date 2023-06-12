اسكندرية ليه؟.. 64 شاطئا تستقبل المصطافين والأسعار فى متناول الجميع

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تتميز الإسكندرية، بأجواء ساحرة تجعلك تبحث عن بعض الأماكن لقضاء الإجازات بأقل التكاليف، ويستعرض "اليوم السابع" كيفية قضاء يوما فى عروس البحر الأبيض بأرخص الأسعار وكذلك شواطئ بالمجان فى محافظة الإسكندرية، ومن تلك الأماكن شواطئ عامة للتنزه ومنها المجاني بدون رسوم وبأسعار رمزية من 5 جنيهات وحتي 25 جنيها مع زيارة حديقة الحيوانات وقلعة قايتباي والتنزه على الكورنيش.

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، تثبيت أسعار الشواطئ هذا العام، ومنها الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد.

الشواطئ المجانية بالإسكندرية هى شواطئ دون رسوم دخول، مع التمتع بالحصول على أدوات الشاطئ من الشماسى والكراسى والترابيزات، ودخول غرفة خلع الملابس ودورات المياه مجانا طوال اليوم، ويوجد بالإسكندرية 2 شاطئ مجاني، الأول هو شاطئ المندرة المجانى، وهو شاطئ حظى بشهرة كبيرة فى الأعوام القليلة الماضية نظرا لوجود أماكن مخصصة لذوي الهمم، كما يتوفر بالشاطئ عدد من الكراسى المتحركة مختلفة الأحجام، ومنطقة مخصصة لسباحة المكفوفين، ويستقبل شاطئ المندرة المجانى أعدادا كبيرة من ذوى الهمم والمكفوفين وكبار السن ومؤسسات دور الأيتام.

أما شاطئ الأنفوشى المجانى، لا يوجد له رسوم للدخول ويتميز بمساحة رملية شاسعة تسمح باستيعاب أعداد كبيرة على الشاطئ تسمح بنحو 1000 أسرة، كما تسمح المساحة الرملية بالشاطئ بممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية .

والشواطئ العامة بالإسكندرية، عددها 6 شواطئ جيدة الخدمة تتميز بأسعار منخفضة لتذاكر الدخول، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 5 جنيه للفرد فقط ، تشمل أدوات الشاطئ من الشماسى والكراسى والترابيزات واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا طوال اليوم، وهى شواطئ تتميز بالمساحة الرملية الكبيرة والمناطق ذو الطبيعة الساحرة ،وأبرز تلك الشواطئ هو شاطئ السرايا العام ويقع فى منطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية وشاطئ جليم العام فى حى شرق الإسكندرية وشاطئ ميامى، أما غرب الإسكندرية يحتوى على 3 شواطئ عامة أيضا، حيث يوجد شاطئ المكس العام التابع لحى غرب الاسكندرية وشاطئ الهانوفيل وشهر العسل العام التابع لحى العجمى وهى شواطئ تتمتع بطبيعة ساحرة من الرمال البيضاء الناعمة ومياه البحر الصافية.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة اشغال شواطئ القطاع الغربي والعجمي جاءت اليوم ما بين 5%الى 15%أما شواطئ القطاع الشرقي ،فقد كانت 25% بينما شاطئ ميامي العام حقق نسبة اشغال 75%

وقد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :حديقة حيوان النزهة المقصد الأول للإسكندرانية والوافدين.

وتتميز حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، أنها من أشهر الأماكن لقضاء العطلات والأعياد مع الأسرة ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة .

وتكون أسعار دخول حديقة الحيوان بالإسكندرية 5 جنيهات ومواعيد فتح الحديقة الساعة 8,30 صباحا وتكون مواعيد غلق الحديقة الساعة 5 مساء.

وتقع الحديقة علي مساحة 24 فدانا، هي أكبر ثاني حديقة حيوانات في جمهورية مصر العربية بعد حديقة حيوانات الجيزة.

قلعة قايتباي الأثرية

تعتبر قلعة قايتباي الأثرية في محافظة الإسكندرية، من أهم المقاصد السياحية للزائرين علي مدار العام، حيث يفضلها الكثير من المصريين والعرب والأجانب لقضاء أوقاتهم والقيام بالجولات لزيارة الأماكن الآثرية والسياحية القديمة للتعرف على التاريخ المصري القديم .

يذكر أن قلعة قايتباي أنشئت بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي والسور الداخلي وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.

الأتوبيس المكشوف علي الكورنيش

يمكنك استقلال الأتوبيس الكهربائي الجديد الذي يصحبك في جولة بطول خط الكورنيش في مسافة تصل إلى 20 كيلو متر من المندرة وحتى قصر رأس التين بمنطقة بحري، كما يمكنك أيضا استقلال الأتوبيس "أبو دورين" والذي يتخذ نفس خط السير بطول الكورنيش.



إقبال المواطنين علي حديقة الحيوان بالإسكندرية



الإقبال علي قلعة قايتياي الأثرية بالإسكندرية



المواطنين على كورنيش الإسكندرية



شواطي محافظة الإسكندرية اليوم