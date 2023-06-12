ارتفاع عدد المهنيين فى مجال التأمين إلى أكثر من 14 ألف وسيط و52 خبيرا اكتواريا

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أعداد المهنيين في مجال التأمين بنهاية مارس عام 2023، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 96 وسيط بنهاية مارس الماضي مقابل 95 وسيط بنهاية مارس عام 2022، وزاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 12823 وسيط إلى 14067 وسيط، وقفز عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 20 خبيرا إلى 31 خبيرا، فيما انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 329 خبيرا إلى 314 خبيرا.

كما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 9 خبراء في مارس عام 2022 إلى 10 خبراء في مارس عام 2023، وزاد عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 376 خبيرا إلى 379 خبيرا، وقفز عدد الخبراء الاكتواريون من 50 خبيرا إلى 52 خبيرا.

وبالنسبة لعدد شركات التأمين، استقرت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند 41 شركة، 6 مجمعات تأمين، و6 صناديق تأمين حكومية.

قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 وبلغت 18.2 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 37.3%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 59.7%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 12.3%.