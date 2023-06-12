ارتفاع طفيف بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 12 يونيو حتى السبت المقبل 17 يونيو 2023، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

_ الاثنين 12 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

_ الثلاثاء 13 يونيو :

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .

نشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومناطق من جنوب الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

-الأربعاء 14 يونيو :

نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

_ الخميس 15 يونيو والجمعة 16 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

_ السبت 17 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.