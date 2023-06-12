اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 09:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اختناق مرورى بشارع الثورة فى الدقى قبل دخول طلاب الثانوية لجان الامتحانات.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:49 ص
اختناق مرورى بشارع الثورة فى الدقى قبل دخول طلاب الثانوية لجان الامتحانات.. صور اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد شارع الثورة بحي الدقي، زحاما واختناقاً مرورياً شديداً، منذ قليل، وذلك بالتزامن مع توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة جمال عبد الناصر لأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للعام الدراسي 2022/2023.

ويؤدى اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، في أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجهت المدارس، الطلاب بضرورة التواجد باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية حيث تبدأ 9 صباحاً، مع اصطحاب تحقيق الشخصية للطالب موضحاً بها رقم الجلوس، كما حذرت من اصطحاب المحمول سواء مفتوح أو مغلق، ومنع حمل أي من وسائل تساعد علي الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، وغير مسموح باصطحاب أي من وسائل الاتصالات سواء سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة اصطحاب المحمول أو أي وسيلة اتصال وتم ضبط الطالب يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنية ويحال الموضوع إلي النيابة العامة.

ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات (2)
اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات

 

اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات (3)
اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات

 

اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات (4)
اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات

 

اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات (1)
اختناق مرورى بشارع الثورة بالدقى قبل دخول طلاب الثانوية العام لجان الامتحانات

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:32 ص

أمن الشرقية: انتظام الخدمات الأمنية أمام 158 لجنة بالثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:30 ص

25 ألف و99 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 76 لجنة بكفر الشيخ

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:27 ص

شاهد طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحانات بالمنيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:18 ص

حملات نظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:16 ص

لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا تستعد لاستقبال 40704 طالب وطالبة.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:06 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة